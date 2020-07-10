Экономика Казахстана снизилась на 1,8%

Экономика Казахстана с начала этого года развивается в сложных условиях.
Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая расширенное заседание правительства.
«Мы будем рассматривать вопросы касательно принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, подведем итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. С начала этого года экономика страны развивается в сложных условиях. Экономика Казахстана в целом снизилась на 1,8%. Из-за пандемии сфера услуг значительно упала (5,6%)», - сообщил глава государства.
Текстом выступления поделился пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.
«Приняты важные меры в целях поддержки населения и бизнеса. По моему поручению принят Комплексный план по восстановлению экономического роста», - отметил Касым-Жомарт Токаев.