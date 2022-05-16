О нас
Аудио новости

Экономика Азербайджана выросла на 7%

Экономика Азербайджана выросла на 7% В январе-апреле текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 39 554,8 млн манатов или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
16 мая 2022 г. 12:27
Экономика Азербайджана выросла на 7%

В январе-апреле текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 39 554,8 млн манатов или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,2%, а в ненефтяном секторе - на 11,4%.

По данным, 54,8% производства ВВП приходится на промышленность, 7,7% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 4% - на строительство, 2,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,4% - на информацию и связь, 1,3% - на размещение туристов и общественное питание, 14,5% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,9% ВВП.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows over 7%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 7 %-dən çox böyüyüb

Другие новости из категории

Международный банк Азербайджана выпускает облигации на 20 млн манатов
"Международный банк Азербайджана" выпускает облигации на 20 млн манатов
16 мая 2022 г. 12:57
Грузоперевозки по ТРАСЕКА вырос почти на 7%
Грузоперевозки по ТРАСЕКА вырос почти на 7%
16 мая 2022 г. 12:36
Глава Центробанка Азербайджана назначил себе нового советника
Глава Центробанка Азербайджана назначил себе нового советника
16 мая 2022 г. 10:33
Грузинский банк с дочерней компанией в Азербайджане в три раза увеличил чистую прибыль
Грузинский банк с дочерней компанией в Азербайджане в три раза увеличил чистую прибыль
16 мая 2022 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)
16 мая 2022 г. 09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2022)
14 мая 2022 г. 10:17
Хорватия приняла закон о введении евро
Хорватия приняла закон о введении евро
14 мая 2022 г. 08:05
Инфляция в России бьет 20-летний рекорд
Инфляция в России бьет 20-летний рекорд
14 мая 2022 г. 07:51
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,4%
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,4%
13 мая 2022 г. 14:42
В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась более чем на 13%
В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась более чем на 13%
13 мая 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi