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Египетский фунт упал до исторического минимума

Египетский фунт упал до исторического минимума Египетский фунт рухнул до исторического минимума, обесценившись на более чем 84% по отношению к доллару США.
Финансы
11 января 2023 г. 15:02
Египетский фунт упал до исторического минимума

Египетский фунт рухнул до исторического минимума, обесценившись на более чем 84% по отношению к доллару США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным трекинг-сервиса Refinitiv, на офшорном рынке один доллар в среду стоил 30 египетских фунтов.

Официальный курс Центробанка в среду был установлен на отметке в 27,59 фунта за доллар, курс продажи доллара - 27,67. Два государственных банка Египта - National Bank of Egypt и Banque Misr - установили курс покупки доллара на отметке в 29 фунтов.

Падение национальной валюты началось в марте 2022 года после того, как Центробанк принял решение о переходе к более гибкому валютному режиму. В конце октября курс египетского фунта к доллару упал на 15% и достиг исторического минимума. В марте доллар стоил 15,6 египетских фунта.

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