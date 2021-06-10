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ЕЦБ ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны

ЕЦБ ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны Прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год повышен до 1,9% с 1,5%
Финансы
10 июня 2021 г. 17:46
ЕЦБ ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год — до 4,6% и на следующий год — до 4,7%.

Как передает Report, об этом сказала глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции после совета управляющих банка.

"Годовой рост реального ВВП ожидается на уровне 4,6% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году", — обнародовала Лагард июньский базовый прогноз ЕЦБ. В марте ожидался рост, соответственно, на 4%, 4,1% и 2,1%.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год до 1,9% с 1,5%.

"Годовая инфляция ожидается на уровне 1,9% в текущем году, 1,5% — в 2022 году и 1,4% — в 2023 году", — обнародовала она июньский базовый прогноз ЕЦБ.

В марте ожидалось, соответственно, 1,5%, 1,2% и 1,4%.

Целевым для ЕЦБ показателем по инфляции является чуть ниже 2%. "Инфляция будет ниже нашей цели на прогнозном горизонте", — отметила Лагард.

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