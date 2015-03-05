ЕЦБ объявил дату начала скупки облигаций еврозоны

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк объявил, что начнет на будущей неделе скупать государственные облигации стран еврозоны.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, с помощью этой меры, известной как политика количественного смягчения (quantitative easing, QE) регулятор надеется закачать дополнительные средства в экономики стран еврозоны, стимулировать расходы и предотвратить дефляцию.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что путем количественного смягчения предполагается закачать в еврозону, по меньшей мере, 1,1 трлн. евро.

Банк будет ежемесячно скупать облигаций на 60 млрд. евро вплоть до сентября 2016 года.

Рост экономики еврозоны, по прогнозу ЕЦБ, составит1,5% против предыдущей оценки в 1,0%.

Банк оставил без изменений свою ключевую ставку в размере 0,15%.