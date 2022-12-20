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ЕАБР: Основной объем иранских прямых инвестиций в СНГ в 2022 году пришелся на Азербайджан

ЕАБР: Основной объем иранских прямых инвестиций в СНГ в 2022 году пришелся на Азербайджан Совокупный объем иранских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ по итогам первого полугодия 2022 года достиг 1,8 млрд долларов США., их ключевой получатель — Азербайджан.
Финансы
20 декабря 2022 г. 17:40
ЕАБР: Основной объем иранских прямых инвестиций в СНГ в 2022 году пришелся на Азербайджан

Совокупный объем иранских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ по итогам первого полугодия 2022 года достиг 1,8 млрд долларов США., их ключевой получатель — Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в аналитическом материале Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики", - говорится в докладе.

Как отмечает банк, взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира имеют потенциал роста.

Так, накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов США к середине 2022 года. Инвестиции КНР в Россию составили 12,5 млрд долларов США.

"Китайские инвесторы стали активнее в России. Накопленные китайские ПИИ в России выросли на 27,4% с 2016 по 2022 год", - сообщается в докладе.

Экспансия китайского капитала в постсоветские страны значительна. Иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.

Аналитики ЕАБР констатируют, что первый период роста взаимных ПИИ в СНГ пришелся на 2008–2012 гг. Второй значительный период роста взаимных ПИИ был в 2016–2020 гг.

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Версия на английском языке EDB: Most of Iranian direct investments in CIS went to Azerbaijan in 1H22

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