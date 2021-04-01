О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джо Байден представил свой инфраструктурный план на 2 трлн долларов

Джо Байден представил свой инфраструктурный план на 2 трлн долларов Расходы на реализацию плана ожидается покрыть за счет повышения корпоративного налога и увеличения налога на зарубежные прибыли компаний
Финансы
1 апреля 2021 г. 10:22
Джо Байден представил свой инфраструктурный план на 2 трлн долларов
Джо Байден

Президент США Джо Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более 2 трлн долларов, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, объявленная программа поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Как подчеркнул американский президент, это станет «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны».

«Нам нужно сделать это сейчас. Я убеждён, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее», — сказал Байден, выступая в Питтсбурге.

Байден отметил, что Соединенные Штаты «не могут откладывать ни минуты», чтобы приступить к восстановлению своей инфраструктуры. Кроме того, инвестиционный план развития инфраструктуры, как указал президент, поможет США «выиграть глобальную конкуренцию» с Китаем.

«Это уникальные инвестиции в Америку, отличающиеся от всего, что мы видели или делали. Это большой (план). Это смелый (план). И мы сможем его осуществить», — сказал Байден.

План президента США предусматривает выделение средств на модернизацию транспортной инфраструктуры, поддержку пожилых людей и инвалидов, поддержку промышленного сектора, на ремонт и строительство доступного жилья и развитие сетей широкополосной связи.

Расходы на реализацию плана ожидается покрыть за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi