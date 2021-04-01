Джо Байден представил свой инфраструктурный план на 2 трлн долларов

Расходы на реализацию плана ожидается покрыть за счет повышения корпоративного налога и увеличения налога на зарубежные прибыли компаний

Президент США Джо Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более 2 трлн долларов, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.



Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, объявленная программа поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Как подчеркнул американский президент, это станет «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны».

«Нам нужно сделать это сейчас. Я убеждён, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее», — сказал Байден, выступая в Питтсбурге.

Байден отметил, что Соединенные Штаты «не могут откладывать ни минуты», чтобы приступить к восстановлению своей инфраструктуры. Кроме того, инвестиционный план развития инфраструктуры, как указал президент, поможет США «выиграть глобальную конкуренцию» с Китаем.

«Это уникальные инвестиции в Америку, отличающиеся от всего, что мы видели или делали. Это большой (план). Это смелый (план). И мы сможем его осуществить», — сказал Байден.

План президента США предусматривает выделение средств на модернизацию транспортной инфраструктуры, поддержку пожилых людей и инвалидов, поддержку промышленного сектора, на ремонт и строительство доступного жилья и развитие сетей широкополосной связи.

Расходы на реализацию плана ожидается покрыть за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.