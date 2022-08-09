Доллар подешевел к евро на ожиданиях снижения инфляции в США

Стоимость доллара к евро во вторник утром снизилась, пробив отметку в 1,02, рынки ожидают данные о снижении инфляции в США, что может притормозить процесс ужесточения монетарной политики в стране.

Стоимость доллара к евро во вторник утром снизилась, пробив отметку в 1,02, рынки ожидают данные о снижении инфляции в США, что может притормозить процесс ужесточения монетарной политики в стране.

Как передает Report, курс евро к доллару вырос до 1,0203 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара, а курс доллара к йене - до 135,1 со 135 йены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,13, до 106,3 пункта.

Во вторник рынки прибывают в ожидании данных о годовой инфляции в США, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% после 9,1% месяцем ранее, когда показатель стал максимальным с 1981 года.

Эта статистика окажет влияние на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США в направлении ужесточения монетарной политики.