Доллар подешевел к евро и иене перед статистикой по инфляции в США

Курс доллара утром опустился к евро и иене.

Курс доллара утром опустился к евро и иене.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Позже в четверг инвесторы ожидают публикации данных по годовой инфляции в США за октябрь.

Курс евро к доллару вырос до 1,0025 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0011 доллара. Курс доллара к иене в то же время опустился до 146,13 иены со 146,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшился на 0,21%, до 110,32 пункта.

Главным событием недели для инвесторов является статистика по годовой инфляции в США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Аналитики ждут замедления роста потребительских цен до 8% по итогам октября с 8,2% месяцем ранее. При этом значение остается заметно выше целевого уровня ФРС США в 2%.

Данные по инфляции могут повлиять на решение Федрезера по ставке на декабрьском заседании. С начала года ставка была повышена шесть раз подряд для борьбы с ростом цен, при этом на четырех предыдущих заседаниях регулятор каждый раз поднимал ставку на 75 базисных пунктов.

Сейчас на фоне ожидаемого замедления инфляции четвертый месяц подряд рынки допускают снижение темпов повышения ставки. По данным CME Group, 57% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и лишь 43% - вновь на 75 базисных пунктов.