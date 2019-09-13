Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году увеличатся на 5,7%

Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 году прогнозируются в объеме 24 484 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 1 316 миллионов манатов или на 5,7% больше, чем утвержденный показатель за 2019 год.

Расходы бюджета в следующем году составят 25 617,7 млн манатов. Это на 427,7 млн манатов или 1,7% больше утвержденного показателя за 2019 год.

Дефицит бюджета сократится на 888,3 млн манатов или 43,9% и ожидается на уровне 1133,7 млн манатов.