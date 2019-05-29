Директор Raiffeisen Bank: Получение быстрых результатов в Азербайджане не зависит от нас - ЭКСКЛЮЗИВ

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области усовершенствования рынков капитала, депозитных операций и клиринговых расчетов, подписанный между Raiffeisen Bank International (RBI) и Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана в частности, направлен на развитие инфраструктуры, связанной с госимуществом.

Об этом Report заявил исполнительный директор RBI Аттила Салай Берзевицы (Attila Szalay-Berzeviczy), комментируя возможное сотрудничество по вопросу приватизации Международного банка Азербайджана.

Представитель банка отмечает, что в документе отражены некоторые рекомендации по приватизации.

"Партнеры правительства страны должны поддерживать его в вопросе успешной приватизации МБА, после чего ценные бумаги будут предложены заинтересованным трейдерам на фондовой бирже. Прежде всего, следует сделать внутренний фондовый рынок привлекательным для иностранных инвесторов. После чего на арену выйдет Raiffeisen Bank International, который изъяснит все условия. Это могут быть вопросы представления сторон, участия в приватизации или выплаты дивидендов. На сегодняшний день мы помогаем иностранным инвесторам представлять себя на рынке Азербайджана. Особо интенсивного развития на рынках капитала не отмечается. Текущая ситуация требует терпения от правительства, банковского сектора и брокеров", - сказал он.

А. Салай Берзевицы также сказал, что получение быстрых результатов от деятельности финансовой организации в Азербайджане не зависит от них: "Это во многом зависит от риэлторов Азербайджана и деятельности сторон, предоставляющих информацию. Мы всего лишь консультируем. Наша задача – в привлечении большего числа иностранных инвесторов".