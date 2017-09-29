Дефицит федерального бюджета России составит 22 млрд долларов в 2018 году

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Доходы федерального бюджета России в 2018 году составят 15,26 трлн рублей (примерно 263,8 млрд долларов), расходы - 16,53 трлн рублей (285,7 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, дефицит федерального бюджета составит 1,27 трлн рублей (22 млрд долларов). Ранее правительство оценивало дефицит федерального бюджета России в 2018 году в 1,33 трлн рублей, т.е. примерно 23 млрд долларов.

В свою очередь, дефицит бюджета в 2019 и 2020 годах составит 819,1 млрд и 869,9 млрд рублей (соответственно 14,2 млрд и 15 млрд долларов).