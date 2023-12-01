Чистая прибыль Azeraluminium снизилась на 8%

Дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО Azeraluminium завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 27,715 млн манатов.

Дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" - ООО Azeraluminium завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 27,715 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 7,9% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году прибыль Azeraluminium до налогообложения составила 34,75 млн манатов (на 7,6% меньше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 7,036 млн манатов (на 6,4% меньше).

По состоянию на 1 января 2023 года активы Azeraluminium составили 365,509 млн манатов, что на 3,3% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании снизились на 38,2% - до 23,948 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 8,4% - до 341,561 млн манатов.

Напомним, что Azeraluminium был создан в 2018 году, его уставный капитал составляет 282,244 млн манатов.