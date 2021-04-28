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Чистая прибыль "Азераграртикинти" выросла в 9 раз

Чистая прибыль "Азераграртикинти" выросла в 9 раз ОАО "Азераграртикинти" завершило 2020 год с чистой прибылью в 94,431 миллиона манатов
Финансы
28 апреля 2021 г. 08:58
Чистая прибыль Азераграртикинти выросла в 9 раз

ОАО "Азераграртикинти" завершило 2020 год с чистой прибылью в 94,431 миллиона манатов.

Как передает Report, ссылаясь на финансовый отчет компании, это в 9 раз больше аналогичного показателя за 2019 год.

В прошлом году прибыль "Азераграртикинти" до выплаты налогов составила 118,038 миллиона манатов (на 10,2% меньше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль составили 23,607 миллиона манатов (меньше на 10,2%).

По состоянию на 1 января активы ОАО составили 42,934 миллиона манатов, что в 14,6 раза больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании увеличились на 1,1% до 17,488 миллиона манатов, а балансовый капитал достиг в 2,1 раза до 25,445 миллиона манатов.

Напомним, что "Азераграртикинти" было создано в 1998 году на базе управления "Башколхозларасытикинти", действующего с 1961 года. Его уставный капитал составляет 1,218 миллиона манатов. Акционерное общество выполнило ряд государственных заказов.

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Версия на азербайджанском языке “Azəraqrartikinti”nin xalis mənfəəti 9 dəfə artıb

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