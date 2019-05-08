Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в I квартале составила 124 млн манатов

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в I квартале составила 123,9 млн манатов. Аналогичный период прошлого года банковский сектор завершил убытком в 55,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, за три месяца процентные доходы банковского сектора Азербайджана составили 483,2 млн манатов (+12,9%), процентные расходы – 140,7 млн манатов (-7,4%), непроцентные доходы - 145,2 млн манатов (+26,8%), непроцентные расходы – 248,9 млн манатов (+2,55%).

Банки направили 122,8 млн манатов на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам (-37,8%), прочие расходы составили 23,4 млн манатов (в 16,7 раза больше), уплата налога на прибыль – 15,5 млн манатов (в 2 раза больше).