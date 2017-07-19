Цены на жилье в России продолжают падать

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Цены на вторичном рынке жилья в среднем по России к концу первого полугодия 2017 года снизились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - с 61 тыс. рублей (1 034 долларов) до 59 тыс. рублей (1 000 долларов) за кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", это следует из результатов исследования сервиса Domofond.ru.

В Москве стоимость квартир снизилась в среднем на 5,2% и к концу первого полугодия составила 199 тыс. руб. (3 373 доллара) за кв. м по сравнению с 210 тыс. руб. (3 560 долларов) за кв. м годом ранее.Стоимость "квадрата" в современных панельных домах снизилась за год на 14%. Старые панельные дома потеряли в цене 17%.

По данным Центра информации и аналитики недвижимости (ЦИАН), снижение цен достигает 5% в некоторых районах с жильем низкого качества, где нет новых домов. Однако в районах, где за последние годы было построено новое качественное жилье, средние цены держатся на прежнем уровне.

Как заявили пресс-службе Минстроя, "снижение цен на вторичном рынке может свидетельствовать о том, что меры по стимулированию жилищного строительства, предпринятые правительством России, сработали".

По информации министерства, программа субсидирования ипотечной ставки, позволившая приобретать жилье в новостройках по льготной ипотечной ставке, также сделала рынок первичного жилья более привлекательным: "Кроме того, с начала 2017 года рыночный уровень процентных ставок по ипотечным кредитам постепенно снижается и уже достиг рекордно низкого уровня. Это делает новое современное жилье доступным для граждан".