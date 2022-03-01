Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 18,8 млрд рублей

Банк России во второй день объявленных валютных интервенций, 25 февраля, продал на рынке валюту на 18,8 млрд рублей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Поэтому данные по операциям за пятницу стали известны только во вторник.
О решении начать валютные интервенции ЦБ объявил в четверг, 24 февраля, заявив о необходимости стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне геополитического обострения. В тот день было продано валюты на 84,8 млрд рублей.
Пятница же стала вторым и заключительным днем интервенций. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила вчера о том, что в этот день регулятор уже не проводил валютные интервенции из-за санкций, которые ограничили его возможность использовать золотовалютные резервы.