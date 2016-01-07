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    ​Центробанк Азербайджана продал на сегодняшнем аукционе 50 млн. долларов

    Завтра валютный аукцион не состоится

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сегодня, 7 января, продал на межбанковском организованном валютном рынке 50 млн. долларов. Тем самым текущий спрос банков был покрыт на 20%.

    Как сообщает Report, сразу после аукциона курс купли-продажи наличного доллара вырос с 1,65-1,70 AZN/USD до 1,75-1,80 AZN/USD. Сейчас доллар продается по 1,80 манатов.

    "По информации из банковских структур, завтра ЦБА не будет проводить аукцион. В этом случае есть вероятность, что к концу недели наличный курс продажи доллара вырастет до 2,00 AZN/USD", - подчеркнули аналитики Report. 

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