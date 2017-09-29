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    Центробанк Азербайджана обратился к банкам страны

    Завтра объявлен официальным рабочим днем для банковской системы© Report

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана обратился к действующим в стране коммерческим банкам.

    Как сообщает Report, обращение было адресовано участникам национальной платежной системы от имени первого заместителя председателя правления Алима Гулиева.

    В обращении говорится, что завтра объявлен официальным рабочим днем для банковской системы с целью проведения внутренних расчетно-кассовых операций с учетом объема поступлений и расходов госбюджета и необходимости завершения расчетов. 30 сентября 2017 года объявлен новым операционным днем по действующим платежным системам. 

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