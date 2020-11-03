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Цена на золото замерла в ожидании итогов выборов в США

Цена на золото замерла в ожидании итогов выборов в США Аналитики считают, что неясный исход выборов окажет поддержку доллару и в краткосрочной перспективе ослабит золото
Финансы
3 ноября 2020 г. 11:28
Цена на золото замерла в ожидании итогов выборов в США

Стоимость золота во вторник утром практически не меняется, — инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, ожидая новостей с президентских выборов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 (по бакинскому времени) цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,02%, или на 0,45 доллара США — до 1 892,95 доллара США за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% — до 24,152 доллара США за унцию.

Во вторник трейдеры сохраняют осторожность в ожидании новостей с избирательных участков в США. Соперниками на президентских выборах являются действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Трейдеров беспокоит, что определение победителя может затянуться на неопределенный срок.

"Настроения в данный момент висят на волоске… Все совершенно не уверены, к чему приведут выборы", — сказал агентству Reuters экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee). При этом аналитик отметил, что неясный исход выборов окажет поддержку доллару и в краткосрочной перспективе ослабит золото.

Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir) в свою очередь отметил, что отсутствие новых финансовых стимулов для экономики США также оказывает давление на золото. Если Трамп будет переизбран, принятие нового пакета стимулирующих мер может затянуться.

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