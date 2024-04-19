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Цена на золото превысила 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию

Цена на золото превысила 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию Золото подорожало в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию.
Финансы
19 апреля 2024 г. 11:40
Цена на золото превысила 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию

Золото подорожало в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тыс. долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На котировки драгоценного металла повлияли ожидания инвесторов по поводу монетарной политики в США.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,25 доллара, или на 0,14%, до 2 401,36 доллара за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,33%, до 28,447 доллара за унцию.

Многие аналитики уделяют особое внимание прогнозам монетарной политики в США, поскольку они ожидают ее значительного влияния на мировые финансовые рынки, включая торговлю фьючерсами на золото. Именно сомнениями в скором снижении ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США был обусловлен отход котировок золота от рекордных значений, достигнутых днями ранее.

Инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Согласно данным CME Group, после его слов большинство аналитиков уже не прогнозирует снижение учетной ставки летом.

Начавшееся же еще накануне удорожание золота пока можно расценивать лишь как коррекцию.

Кроме того, в четверг были опубликованы данные о числе заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, которое составило 212 тыс. Аналитики ожидали рост до 215 тыс.

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Версия на английском языке Price of gold exceeds $2,400 per troy ounce

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