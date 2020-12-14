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ЦБА: Военнослужащим выдаются единовременные страховые выплаты

ЦБА: Военнослужащим выдаются единовременные страховые выплаты В случае возникновения у наших военнослужащих или членов их семей каких-либо проблем с получением страховой выплаты, необходимо обратиться на горячую линию "966" ЦБА
Финансы
14 декабря 2020 г. 17:35
ЦБА: Военнослужащим выдаются единовременные страховые выплаты

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) создана рабочая группа в целях эффективной организации работы для оперативного обеспечения единовременных страховых выплат семьям шехидов и получившим ранения военнослужащим в Первую и Вторую Карабахские войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Рабочая группа совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе Министерством юстиции, Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, Министерством труда и социальной защиты населения проводит в организованном порядке работу по оперативному осуществлению страховых выплат военнослужащим или их наследникам, подготовке в кратчайшие сроки необходимых документов.

Согласно закону "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", выплаты семьям шехидов, а также инвалидам и получившим ранения военнослужащим осуществляет компания Azersıgorta. Рабочая группа взяла под управление и контроль вопросы рассмотрения в головном офисе или районных филиалах Azersıgorta заявок на получение соответствующих страховых выплат и их осуществления в кратчайшие сроки.

В случае возникновения у наших военнослужащих или членов их семей каких-либо проблем с получением страховой выплаты, необходимо обратиться на горячую линию "966" ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Hərbi qulluqçularımıza birdəfəlik sığorta ödənişləri təmin edilir

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