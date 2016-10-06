 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦБА сохранил курс доллара стабильным

    6 октября официальный курс также составил 1,6063 AZN/USD

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 7 октября на отметке 1,6036 AZN/USD.

    Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.

    Отметим, что 6 октября официальный курс также составил 1,6063 AZN/USD.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi