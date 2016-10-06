ЦБА сохранил курс доллара стабильным

6 октября, 2016 17:16

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 7 октября на отметке 1,6036 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 6 октября официальный курс также составил 1,6063 AZN/USD.