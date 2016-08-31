ЦБА оставил курс доллара неизменным

31 августа, 2016 17:29

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 1 сентября на отметке 1,6321 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 31 августа официальный курс составил 1,6321 AZN/USD.