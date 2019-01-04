ЦБА: Наличная денежная масса в обращении увеличилась на 2%

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле (агрегат M3) в Азербайджане на 1 декабря 2018 года составил 23 727,5 млн манатов, что на 2 209,6 млн манатов или 10,3% больше аналогичного показателя за 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в месячном сравнении агрегат M3 увеличился на 136,8 млн манатов или 0,6%.

Денежная масса в манатах (агрегат M2) в годовом исчислении увеличилась на 2 085,3 млн манатов или 17,3% и на 1 декабря 2018 года составила 14 130,0 млн манатов.

Объем наличной денежной массы в обращении в годовом исчислении возрос на 175,2 млн манатов или 2,3%, составив на 1 декабря 2018 года 7 934,6 млн манатов.

Максимальное значение денежной массы в обращении отмечалось в июле 2014 года - 11 144,4 млн манатов.