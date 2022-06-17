ЦБА: Концентрация в банковском секторе находится на среднем и низком уровнях

Концентрация в банковской системе Азербайджана находится на среднем и низком уровнях.

Концентрация в банковской системе Азербайджана находится на среднем и низком уровнях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) "Финансовая стабильность-2021".

В документе также отмечено, что широко используемый в международной практике для оценки концентрации "индекс Херфиндаля-Хиршмана" указывает на низкий и средний уровень концентрации в банковской системе.

Это связано с большим количеством мелких и средних банков в секторе. По доле кредитного портфеля, депозитного портфеля и активов в системе индекс составляет 1017, 1741 и 1567 соответственно. Это означает, что концентрация по кредитному портфелю в секторе находится на низком уровне, по активам и депозитному портфелю - на среднем уровне (1500>).