ЦБ России представил свой прогноз развития экономики на ближайшие три года

Банк России опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 года.

Банк России опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

В документе представлены сценарии развития экономики на ближайшие три года по основным показателям — инфляции, ВВП, ключевой ставки.

Главной целью денежно-кредитной политики в докладе называется поддержание инфляции вблизи 4% постоянно. По оценкам ЦБ, с учетом необходимой после событий начала 2022 года структурной перестройки экономики, выход на этот показатель потребует более 1,5 года и завершится в 2024 году. Для его достижения Банк России будет корректировать ключевую ставку.

ЦБ напомнил, что после повышения ключевой ставки до 20% в феврале, к концу июля ключевая ставка была снижена до 8,0% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Средняя ключевая ставка в 2023 году, по прогнозу регулятора, составит 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%.

Регулятор продолжает оценивать долгосрочную нейтральную ключевую ставку в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном.

Что касается ВВП, то в 2022 году показатель будет отрицательным (от -6% до -8%), как и в 2023 году — (от -4% до -6%), в 2024 году показатель достигнет положительного значения в 1,5-2,5%. Такой же уровень прогнозируется на 2025 год.