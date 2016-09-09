Британцы подали иск к Master Card на 19 млрд долларов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Держатели банковских карт MasterCard в Великобритании обратились в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции с просьбой взыскать с платежной системы 14 млрд фунтов стерлингов (18,7 млрд долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на РБК, поводом для коллективного иска стали слишком высокие комиссии по трансграничным операциям внутри Евросоюза, которые Master Card взимала в течение 15 лет. Этот иск - крупнейший в истории британской юриспруденции.

В 2014 году базирующийся в Люксембурге Европейский суд правосудия поддержал решение Еврокомиссии о том, что размер межбанковских комиссий в период 1992-2008 годы был установлен в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. В результате цены на все покупки по картам MasterCard оказались искусственно завышены.

Каждый раз, когда потребитель совершает покупку по карте, его банк зачисляет комиссию на счет банка ритейлера. Как постановила Еврокомиссия, "платежные системы, позволив банкам взимать более высокие комиссии, таким образом дали им стимул выпускать свои карты, нежели карты конкурентов".

Ритейлеры несли серьезные расходы в связи с межбанковскими комиссиями, взимаемыми MasterCard, которые затем перекладывали на потребителей, закладывая в стоимость товаров и услуг. Предположительно, понесли ущерб примерно 40 млн британских потребителей более чем за 15 лет.

Напомним, что MasterCard - одна из крупнейших международных платежных систем. Она представлена в 210 странах и проводит операции более чем в 150 валютах мира.