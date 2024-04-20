Биткоин сократил эмиссию вдвое: Как это скажется на курсе криптовалюты?

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате целенаправленного и запланированного халвинга.

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате целенаправленного и запланированного халвинга.

Как передает Report , об этом пишет "РБК".

Халвинг — это плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети.

При этом размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок (block reward) 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до $200 тыс.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина в очередной раз вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до $73 тыс.