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Биткоин сократил эмиссию вдвое: Как это скажется на курсе криптовалюты?

Биткоин сократил эмиссию вдвое: Как это скажется на курсе криптовалюты? Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате целенаправленного и запланированного халвинга.
Финансы
20 апреля 2024 г. 08:58
Биткоин сократил эмиссию вдвое: Как это скажется на курсе криптовалюты?

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате целенаправленного и запланированного халвинга.

Как передает Report, об этом пишет "РБК".

Халвинг — это плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети.

При этом размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок (block reward) 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до $200 тыс.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина в очередной раз вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до $73 тыс.

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