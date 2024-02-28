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Биткоин превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 2021 года

Биткоин превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 2021 года Цена биткоина превысила 59 тысяч долларов. Это произошло впервые с 20 ноября 2021 года.
Финансы
28 февраля 2024 г. 15:05
Биткоин превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 2021 года

Цена биткоина превысила 59 тысяч долларов. Это произошло впервые с 20 ноября 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса CoinDesk.

Стоимость биткоина начала резко расти с 25 февраля. Тогда цена была более 51 тысячи долларов. По состоянию на 14:40 по бакинскому времени биткоин стоил 59,2 тысячи долларов.

Как отмечает Bloomberg, такой тенденции способствовал спрос инвесторов через биржевые фонды.

Кроме того, недавно компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy приобрела около 3000 биткоинов за 155 млн долларов. Сейчас компания владеет биткоинами на сумму около 10 млрд долларов.

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Версия на английском языке Bitcoin climbs past $59,000 as rally continues ahead of halving event

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