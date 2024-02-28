Биткоин превысил отметку в 59 тысяч долларов впервые с 2021 года

Цена биткоина превысила 59 тысяч долларов. Это произошло впервые с 20 ноября 2021 года.

Цена биткоина превысила 59 тысяч долларов. Это произошло впервые с 20 ноября 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса CoinDesk.

Стоимость биткоина начала резко расти с 25 февраля. Тогда цена была более 51 тысячи долларов. По состоянию на 14:40 по бакинскому времени биткоин стоил 59,2 тысячи долларов.

Как отмечает Bloomberg , такой тенденции способствовал спрос инвесторов через биржевые фонды.

Кроме того, недавно компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy приобрела около 3000 биткоинов за 155 млн долларов. Сейчас компания владеет биткоинами на сумму около 10 млрд долларов.