Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник выросли.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник выросли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "многообещающие результаты, указывающие на эффективность вакцины от коронавируса, укрепили надежды участников рынка на то, что в 2021 году в экономике наступит период роста".

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 327,79 пункта (+1,12%) и остановился на уровне 29 591,27. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 20,05 пункта (+0,56%), до отметки 3 577,59. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 25,66 пункта (+0,22%), до уровня 11 880,63.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,06%, до 42,87 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 2,07%, до 1 833,70 долларов США за тройскую унцию.