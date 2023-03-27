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Биржа Тель-Авива поддержала всеобщую забастовку в Израиле

Биржа Тель-Авива поддержала всеобщую забастовку в Израиле Фондовая биржа Тель-Авива решила присоединиться к общенациональным протестам против судебной реформы, которые проходят в Израиле.
Финансы
27 марта 2023 г. 19:25
Биржа Тель-Авива поддержала всеобщую забастовку в Израиле

Фондовая биржа Тель-Авива решила присоединиться к общенациональным протестам против судебной реформы, которые проходят в Израиле.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, 28 марта биржа будет закрыта, торговая сессия отменена.

Как отмечает издание The Jerusalem Post, биржа последовала призыву крупнейшего в стране профсоюза "Гистадрут", который объявил с понедельника общенациональную забастовку, выступая против планов правительства Биньямина Нетаньяху провести судебную реформу. Сроки стачки не указываются.

Ранее к забастовке уже присоединились медицинские учреждения страны, государственные учреждения, министерства и ведомства, прекратили работу посольства Израиля за рубежом. Не работают также ряд университетов, израильская почта, ведущие банки страны, крупнейшие торговые центры Тель-Авива.

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