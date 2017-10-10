Безналичные платежи в Азербайджане увеличились на 33%

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года в Азербайджане посредством ATM и POS-терминалов проведены операции на 696 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем безналичных операций вырос в годовом исчислении на 33% или 173 млн манатов.

Операции на 504 млн манатов произведены посредством POS-терминалов, 192 млн манатов - посредством банкоматов. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 62% или 193 млн манатов, посредством банкоматов сократился на 9% или 20 млн манатов.

В августе текущего года объем безналичных операций посредством POS-терминалов в месячном сравнении увеличился на 8% или 5 млн манатов и составил 69 млн манатов, посредством АТМ – на 4% или 1 млн манатов, до 28 млн манатов.