БелАЗ будет продавать свою продукцию за криптовалюту

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Белорусский автомобильный завод для повышения спроса на свою продукцию будет продавать ее за криптовалюту.

Как сообщает Report cо ссылкой на Vestifinance.ru, о реальности такого проекта сообщает управляющая компания "БелАЗ-Холдинга" на сайте предприятия.

В компании дали понять, что это предложение станет предметом детального изучения уже с 11 по 30 января 2018 года. А объясняют свою позицию тем, что стараются "идти в ногу со временем".

Напомним, что в конце 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал декрет "О развитии цифровой экономики" в республике, которым легализуются и криптовалюты, в том числе самая популярная - биткоин.