 Наверх
    Закрыть фоторежим

    БелАЗ будет продавать свою продукцию за криптовалюту

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Белорусский автомобильный завод для повышения спроса на свою продукцию будет продавать ее за криптовалюту. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Vestifinance.ru, о реальности такого проекта сообщает управляющая компания "БелАЗ-Холдинга" на сайте предприятия.

    В компании дали понять, что это предложение станет предметом детального изучения уже с 11 по 30 января 2018 года. А объясняют свою позицию тем, что стараются "идти в ногу со временем". 

    Напомним, что в конце 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал декрет "О развитии цифровой экономики" в республике, которым легализуются и криптовалюты, в том числе самая популярная - биткоин. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi