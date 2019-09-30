Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль в 4 раза

В январе-августе текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 462,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это в 4,45 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев операционные доходы банков составила 1 720,1 млн манатов (на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 100,7 млн манатов (на 5,3% больше), отчисления на специальные резервы - 126,1 млн манатов (на 60,15% меньше), прочие доходы - 21,5 млн манатов (в 30,7 раза больше), выплаты налога на прибыль - 52,7 млн манатов (в 2,45 раза больше).