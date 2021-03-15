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Банки Азербайджана в 2020 году реструктурировали кредиты на 1,2 млрд манатов

Банки Азербайджана в 2020 году реструктурировали кредиты на 1,2 млрд манатов Согласно информации, реструктурированию подверглись 87% бизнес-кредитов, 9% - потребительских, 4% - ипотечных
Финансы
15 марта 2021 г. 10:31
Банки Азербайджана в 2020 году реструктурировали кредиты на 1,2 млрд манатов

В 2020 году азербайджанские банки в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) реструктуризировали около 52 тыс. кредитов на сумму 1,2 млрд манатов, и этот процесс продолжается и в настоящее время.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, реструктурированию подверглись 87% бизнес-кредитов, 9% - потребительских, 4% - ипотечных.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода без учета закрытых банков составил 14,2 млрд манатов. За год ипотечный портфель банков вырос на 13%, портфель бизнес-кредитов остался стабильным, а портфель потребительских кредитов сократился на 6,3%. В структуре кредитного портфеля 60% (8,5 млрд манатов) составили бизнес, 26% (3,7 млрд манатов) - потребительские, 14% (2 млрд манатов) - ипотечные кредиты.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based banks restructured AZN 1.2B loan last year 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları ötən il 1,2 milyard manat kredit restrukturizasiya edib

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