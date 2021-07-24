Банки Азербайджана увеличили долю в кредитовании

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 июля этого года составили 15 млрд 258,1 млн манатов.

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 июля этого года составили 15 млрд 258,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это больше на 1,3% в сравнении с показателем на 1 июня, на 5% с началом года и на 4,9%, чем за тот же период прошлого года.

На долю частных банков пришлось 11 млрд 974,5 млн манатов или 78,5% кредитных вложений. Это на 3,4% больше, чем в годовом исчислении.

Объем кредитования госбанками на отчетную дату составил 2 млрд 882,3 млн манатов, что на 11,5% больше, чем год назад. Удельный вес государственных банков в кредитовании вырос с 17,8% до 18,9%.

На конец июня кредитование небанковских кредитных организаций (НКО) составило 401,2 млн манатов, а это на 5,3% больше, чем в годовом исчислении. Удельный вес НКО в кредитовании составил 2,6%.