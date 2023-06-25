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Банки Азербайджана будут работать в праздничные дни

Банки Азербайджана будут работать в праздничные дни В Азербайджане филиалы и отделения банков, пункты обмена валют и некоторые подразделения ООО "Азерпочт" будут работать в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля).
Финансы
25 июня 2023 г. 17:25
Банки Азербайджана будут работать в праздничные дни

В Азербайджане филиалы и отделения банков, пункты обмена валют и некоторые подразделения ООО "Азерпочт" будут работать в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В целях обеспечения непрерывного доступа к услугам по обмену валюты для иностранных туристов и граждан страны в праздничные дни обслуживать клиентов будет 121 пункт продажи 14 банков (в том числе 8 пунктов продажи 4 банков в круглосуточном режиме), 105 отделений "Азерпочт", пять лицензированных пунктов обмена валюты (в том числе один круглосуточный)", - отметили в ЦБА.

Здесь вы можете ознакомиться с графиком работы отделений банков, филиалов ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни.

В настоящее время в Азербайджане действуют 24 банка, которые имеют 483 филиала.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları bayram günlərində işləyəcək

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