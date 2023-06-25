Банки Азербайджана будут работать в праздничные дни

В Азербайджане филиалы и отделения банков, пункты обмена валют и некоторые подразделения ООО "Азерпочт" будут работать в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля).

В Азербайджане филиалы и отделения банков, пункты обмена валют и некоторые подразделения ООО "Азерпочт" будут работать в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В целях обеспечения непрерывного доступа к услугам по обмену валюты для иностранных туристов и граждан страны в праздничные дни обслуживать клиентов будет 121 пункт продажи 14 банков (в том числе 8 пунктов продажи 4 банков в круглосуточном режиме), 105 отделений "Азерпочт", пять лицензированных пунктов обмена валюты (в том числе один круглосуточный)", - отметили в ЦБА.

Здесь вы можете ознакомиться с графиком работы отделений банков , филиалов ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты , которые будут работать в праздничные дни.

В настоящее время в Азербайджане действуют 24 банка, которые имеют 483 филиала.