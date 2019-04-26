Россия сохранила ключевую ставку без изменений

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Регулятор в конце марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В своем пресс-релизе ЦБ указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки, то есть смягчению политики, в 2019 году. Однако тогда ЦБ не конкретизировал период возможного начала снижения ключевой ставки, кроме обозначенного в целом 2019 года."Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", - говорится в сообщении.ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.