Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) принял решение продлить действие акции по сниженным ставкам в рамках различных кредитных продуктов до 30 сентября 2018 г.

Получить кредит наличными можно по ставке от 22%, а по карте – под 27%.

Согласно обновленным условиям, вдвое снижен порог первоначального внесения средств для бесплатного оформления дебетовых карт Visa Gold и Visa Platinum. Также клиенты получают скидку в размере 50% на их годовое обслуживание.

Для получения кредита необходимо подать заявку через дистанционные каналы продаж (интернет или мобильный банк, WhatsApp, контактный центр или сайт банка) или обратиться в любой филиал ВТБ (Азербайджан).