Bank VTB (Azerbaijan) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) в рамках поддержки проектов в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения открыл компьютерный класс в Центре русской культуры при Русской общине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Благодаря новому классу в Центре русской культуры теперь доступны курсы по обучению информационным технологиям, у детей появилась возможность осваивать азы компьютерной грамотности. В качестве методического пособия компьютеры также используются и на курсах русского языка и литературы. Кроме того, учащиеся получили доступ к обширной информационной базе благодаря сети интернет.

Банк на регулярной основе реализует проекты в рамках социально-корпоративной политики, оказывает спонсорскую поддержку разнообразным культурным и спортивным мероприятиям.