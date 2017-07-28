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    Bank VTB (Azerbaijan) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры

    Это осуществлено в рамках поддержки проектов в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) в рамках поддержки проектов в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения открыл компьютерный класс в Центре русской культуры при Русской общине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Благодаря новому классу в Центре русской культуры теперь доступны курсы по обучению информационным технологиям, у детей появилась возможность осваивать азы компьютерной грамотности. В качестве методического пособия компьютеры также используются и на курсах русского языка и литературы. Кроме того, учащиеся получили доступ к обширной информационной базе благодаря сети интернет.

    Банк на регулярной основе реализует проекты в рамках социально-корпоративной политики, оказывает спонсорскую поддержку разнообразным культурным и спортивным мероприятиям.

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