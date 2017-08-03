Bank VTB (Azerbaijan) объявил скидку на сейфы

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) запускает новую акцию "Отдых без забот", которая предусматривает специальные условия на аренду банковских сейфов и открытие депозитов.

Как сообщили Report в банке, с 2 августа при аренде индивидуальных банковских сейфов в Bank VTB (Azerbaijan) клиенты в зависимости от размера ячейки и срока аренды могут получить скидку до 80% на данную услугу.

Максимальный срок аренды ячеек составляет 12 месяцев. Кроме того, клиенты, открывающие депозит с суммой от 5 тыс. манатов и сроком на 12 месяцев и более, могут бесплатно арендовать банковскую ячейку сроком до 3 месяцев. Дополнительным преимуществом является отсутствие залога за пользование индивидуальным банковским сейфом.

Срок действия акции - до 1 ноября 2017 года.

Напомним, что ОАО Bank VTB (Azerbaijan) является дочерним банком VTB Bank. Акционерами банка являются VTB Bank (51%) и ООО AtaHolding (49%). Банк оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.