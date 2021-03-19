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Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых
Финансы
19 марта 2021 г. 16:59
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года/

Как передает Report, это следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых", — говорится в заявлении.

В предыдущий раз регулятор повышал ставку в конце 2018 года — на 0,25 процентного пункта. Тогда такое решение носило упреждающий характер в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В прошлом же году Банк России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, летом доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.

Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник. Пока инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель в 4%: в феврале она ускорилась до 5,7% с январских 5,2%. ЦБ прогнозировал, что своего пика она достигнет в начале марта, а во второй половине месяца уже пойдет на спад.

Такой инфляционный фон заставил регулятора в феврале обозначить разворот в сторону ужесточения денежно-кредитной политики — он заявил, что больше не видит потенциала для снижения ставки и готовится возвращать ее в зону "нейтральности". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что регулятор не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться. При этом основную роль в определении сроков и темпов возврата ставки в нейтральный диапазон 5-6% должен играть прогноз инфляции.

Банк России в своем релизе сохранил сигнал о повышении ключевой ставки: будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. При этом регулятор допускает возможность нового повышения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

"Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — сказано в сообщении.

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