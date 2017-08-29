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    Банк Республика пересмотрел условия продукта "Микрокредит"

    Банк кредитует широкий спектр бизнес-сфер, таких как торговля, сельское хозяйство, услуги, производство, строительство и т.д.

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Банк Республика пересмотрел продукт "Микрокредит". 

    Как сообщили Report из банка, условия продукта стали более привлекательными для частных предпринимателей.

    В информации говорится, что сумма микрокредита увеличилась до 30 тыс. манатов. Также, сумма кредита может быть выделена и в долларах (до 10 тыс.) для валютных расчетов.

    Учитывая потребности каждого предпринимателя, банк предоставляет льготный период до 6-ти месяцев. Tак вы сможете сначала укрепить дело, а потом думать о кредитной стороне вопроса. По желанию клиента и учитывая особенности бизнеса, может быть предложен свободный график погашения.

    Банк кредитует широкий спектр бизнес-сфер, таких как торговля, сельское хозяйство, услуги, производство, строительство и т.д.

    Одним из важных преимуществ микрокредитования в Банке Республика являются условия обеспечения кредита. Так, в качестве обеспечения могут выступать: поручительство, золото, недвижимость, средство транспорта, депозит, домашние принадлежности, оборотные и основные средства.

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