Байден не исключил возможность дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что США не объявят дефолт.

Президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что США не объявят дефолт.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, это зависит от республиканцев.

Он также призвал конгресс поднять потолок госдолга и предупредил о последствиях бездействия.

"Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах, добавил американский лидер.

Байден предупредил, что при отсутствии действий статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, кредитный рейтинг США снизится, а проценты по госдолгу вырастут.

С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 трлн долларов. Минфин США сообщил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.