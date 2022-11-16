Азиатский банк развития хочет купить долю в азербайджанских компаниях

Предприниматели в Азербайджане чаще всего интересуются кредитными продуктами. Но мы также можем участвовать в качестве пайщиков в акционерном капитале.

Предприниматели в Азербайджане чаще всего интересуются кредитными продуктами. Но мы также можем участвовать в качестве пайщиков в акционерном капитале.

Как сообщает Report, об этом заявил на III Форуме финансов и инвестиций в Баку главный администратор по инвестициям Азиатского банка развития (ADB) Санан Шабанов.

"Все предприниматели по большей части хотят получать от нас кредиты. Однако у нас, как у акционеров, есть своя стратегия, и если компании примут ее, в течение 5-7 лет мы можем продать свою долю”, - отметил он.

Представитель ADB отметил, что на сегодняшний день сумма выданных Азербайджану и погашенных кредитов составляет 4 млрд долларов США: "АDB больше известен как банк, работающий с государственным сектором. Но у нас есть определенные проекты и с частным сектором. Наша стратегия на 2030 год предусматривает реализацию 7 целей. Одной из них является увеличение доли частного сектора в нашем инвестиционно-кредитном портфеле до 1/3. Мы также совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) приняли участие в разработке проекта закона "О государственно-частном партнерстве", который уже прошел I чтение в Милли Меджлисе", - сказал С.Шабанов.