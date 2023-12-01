Палата аудиторов: Азербайджан воспользуется опытом Пакистана для расширения цифровизации в аудите

Азербайджан воспользуется опытом Пакистана для повышения прозрачности экономики и уровня негосударственного финансового контроля, а также обеспечения широкого применения цифровизации в аудите.

Азербайджан воспользуется опытом Пакистана для повышения прозрачности экономики и уровня негосударственного финансового контроля, а также обеспечения широкого применения цифровизации в аудите.

Как сообщает Report, об этом председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству с Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).

"На современном этапе развития экономики сотрудничество двух учреждений создаст широкие возможности для обеспечения прозрачности и установления высокого уровня подотчетности, ликвидации теневой экономики, постепенного повышения роли государственного и негосударственного контроля, в том числе независимого аудита, и решения существующих проблем и задач в этой области", - сказал он.

Новрузов выразил надежду на то, что его пакистанские коллеги, в свою очередь, смогут воспользоваться опытом Азербайджана в области инновационного развития аудита и борьбы с теневой экономикой.