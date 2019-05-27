ПНФР подписала меморандум о взаимопонимании с австрийским банком

Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана и австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках усовершенствования рынков капитала, депозитных операций и клиринговых расчетов.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках мероприятия "Улучшение инфраструктуры рынка капитала в Азербайджане - перспективы развития" в Баку.

Подписи под документом поставили и.о. председателя правления ПНФР Ибрагим Алышов и глава группы обслуживания ценных бумаг RBI Аттила Салай Берзевицы.

Меморандум предусматривает привлечение иностранных инвесторов на финансовый рынок Азербайджана, в этих целях будут открыты номинальные счета между Национальным депозитарным центром и RBI.