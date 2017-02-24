Азербайджан отстранил от рынка некоторых иностранных перестраховщиков

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Основная проблема страховых компаний Азербайджана связана с капитализацией. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

По его словам, с одной стороны, страховые компании испытывают затруднения с получением денег за страховые продукты, реализуемые с помощью посредников, с другой стороны, из-за низкой капитализации они передали большую часть привлекаемых средств партнерам за рубежом с целью перестрахования рисков.

"В конечном итоге, трансфер денежных средств стал основной функцией страховых компаний. Но при наступлении страхового случая платили не перестраховщики, а местные компании. Это связано главным образом с профессионализмом. Наши страховые компании не могли предвидеть требования, выдвигаемые ведущими мировыми компаниями с опытом работы более ста лет. Они продавали азербайджанским компаниям не индивидуальные, а готовые стандартные продукты. Поэтому при наступлении страхового случая получить с них выплаты становилось проблемой ", - добавил Р. Асланлы.

По его словам, для исправления ситуации ужесточены требования к иностранным перестраховщикам, некоторые из них отстранены от рынка, и, таким образом, предотвращен отток средств страховых компаний на зарубежные рынки. В то же время усилен контроль за продажами страховых продуктов в стране, например, внедрена система по электронному страхованию автотранспортных средств.