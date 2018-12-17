Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на 28,2 млрд долларов в этом году

Баку. 174 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года объем внешнеторговых операций Азербайджана составил 28 млрд 214 млн 292,31 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, товарооборот увеличился на 7 млрд 922 млн 608,88 тыс. долларов или 39,04% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю операций импорта пришлось 10 млрд 295 млн 486,72 тыс. долларов, что на 2 млрд 504 млн 783,19 тыс. долларов или 32,15% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Объем экспортных операций увеличился в годовом сравнении на 5 млрд 417 млн 825,69 тыс. долларов или 43,34% и составил 17 млрд 918 млн 805,59 тыс. долларов.

В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 7 млрд 623 млн 318,87 тыс. долларов, что на 2 млрд 913 млн 042,5 тыс. долларов или 61,84% превышает соответствующий показатель за 2017 год.